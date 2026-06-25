В Москве началось прощание с актером Ножкиным

Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.
Церемония прощания начнется в 10.30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. После артиста кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.
Проститься с Ножкиным пришли его коллеги и поклонники: они несут цветы, чтобы проводить артиста в последний путь.
Соболезнования в связи к кончиной артиста выразили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также помощник президента России Владимир Мединский.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» и других.