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В Москве началось прощание с актером Ножкиным

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным началась в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.

Церемония прощания начнется в 10.30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. После артиста кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.

Проститься с Ножкиным пришли его коллеги и поклонники: они несут цветы, чтобы проводить артиста в последний путь.

Соболезнования в связи к кончиной артиста выразили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также помощник президента России Владимир Мединский.

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» и других.

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