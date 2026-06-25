В Москве началось прощание с актером Ножкиным

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» и других.