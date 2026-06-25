Под Волгоградом с райадминистрации взыскали 5,5 млн рублей за мусор на кладбищах

В ходе разбирательства установлено, что, согласно постановлению правительства РФ, инициатива вступления в обязательство по обращению с ТКО, а также его исполнению должна исходить от собственника ТКО. Если такая инициатива не проявлена, то это не свидетельствует о неоказании услуг региональным оператором. В таком случае, как указал суд, это может говорить о неконтролируемом вывозе собственником своих ТКО на общедоступные площадки других лиц. Кроме того, невыполнение потребителем обязанности по складированию ТКО на площадках либо удаленность места такой площадки не является основанием для освобождения от оплаты услуг по обращению с ТКО.