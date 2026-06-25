В Пермском крае на северных реках может начаться паводок

Синоптики подчеркивают, что в Бисере с начала июня выпало уже 249 мм осадков, или более четверти годовой нормы. Специалисты допускают, что рекорд самого дождливого июня (251 мм) там будет побит, так как в выходные дни вновь ожидаются дожди. Всего за пять последних дней в Прикамье выпало 116 мм осадков.