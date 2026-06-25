Мошенник получил штраф за обман ветерана СВО в Нижнем Новгороде

Суд оштрафовал нижегородца за мошенничество на сумму более полумиллиона рублей. Местный житель обманул участника СВО и его супругу при заключении договора о строительстве дома. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.
Как стало известно, обвиняемый подписал от лица компании «Модуликс» контракт на возведение модульного объекта. От бойца нижегородец получил более 550 тысяч рублей, однако на счет организации деньги так и не поступили. К строительству дома также никто не приступал.
На судебном заседании нижегородец не сознался в содеянном, но ущерб возместил в полном объеме. Помимо этого его оштрафовали на 330 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что житель Навашина лишился 202 000 рублей при попытке купить мотоцикл для сына.