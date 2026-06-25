Автоэксперт Пономарев объяснил, сколько можно хранить бензин в канистре

В металлической или сертифицированной пластиковой канистре бензин сохраняет свои свойства 3−6 месяцев. После этого срока возможны проблемы с запуском двигателя, детонация и образование нагара. Срок хранения зависит от качества тары, температуры, герметичности: например, чем чаще канистра открывается, тем быстрее происходят процессы окисления и испарения легких фракций, а высокая температура и солнечные лучи ускоряют порчу бензина.