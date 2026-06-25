Автоэксперт Пономарев объяснил, сколько можно хранить бензин в канистре

Гарантийный срок хранения автомобильного бензина по ГОСТам составляет около 1 года в герметичной таре при соблюдении условий: стабильная невысокая температура, защита от света и минимальное количество открываний емкости. По сути, такой режим хранения соответствует условиям на складе крупного поставщика топлива.
Однако в обычном гараже или бытовых условиях ситуация существенно отличается. Бензин теряет свои свойства быстрее: уменьшаются легкие фракции, происходит окисление, увеличивается содержание смол. В результате топливо хуже испаряется и воспламеняется. Об этом рассказал «Российской газете» Сергей Пономарев, технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service.
В металлической или сертифицированной пластиковой канистре бензин сохраняет свои свойства 3−6 месяцев. После этого срока возможны проблемы с запуском двигателя, детонация и образование нагара. Срок хранения зависит от качества тары, температуры, герметичности: например, чем чаще канистра открывается, тем быстрее происходят процессы окисления и испарения легких фракций, а высокая температура и солнечные лучи ускоряют порчу бензина.
Современные двигатели с непосредственным впрыском и турбонаддувом особенно чувствительны к качеству топлива. Использование бензина, хранившегося дольше полугода, может привести к детонации, нестабильной работе и ошибкам в топливной системе.
Рекомендуется держать небольшой запас бензина и использовать его в течение 3−6 месяцев. Если бензин хранился дольше, его следует смешивать со свежим и избегать использования в сложных двигателях. Экономия на старом бензине может обернуться значительными затратами на ремонт, подчеркнул эксперт.
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