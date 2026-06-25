Беларусь хочет дать украинцам упрощенный пропуск в леса и болота на границе

В ГПК подчеркнули, что это многолетняя практика, которая реализуется с учетом интересов жителей украинского приграничья. Для этих украинцев будут открыты для пересечения границы по упрощенно процедуре погранпункты: «Мутвица», «Хиничев», «Селище» на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области, соответственно. Украинские власти уведомлены о решении белорусской стороны.