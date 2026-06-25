Беларусь хочет дать украинцам упрощенный пропуск в леса и болота на границе

Власти Беларуси хотят дать украинцам упрощенный пропуск в леса и болота на границе. Подробнее рассказали в Государственном пограничном комитете.
В ГПК сообщили, что на данный момент по указанию президента Беларуси Александра Лукашенко прорабатывается механизмы, чтобы позволить украинцам по многолетней традиции посещать приграничные территории, чтобы собирать грибы и ягоды в ранее установленных местах.
— Руководствуемся принципами дружбы и добрососедства и учитываем нужды простых людей, — сказали в ведомстве.
Отмечается, что своей стороны белорусские пограничники полностью готовы обеспечивать сезонный упрощенный пропуск жителей приграничья Украины на территорию республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота» в Столинском районе.
В ГПК подчеркнули, что это многолетняя практика, которая реализуется с учетом интересов жителей украинского приграничья. Для этих украинцев будут открыты для пересечения границы по упрощенно процедуре погранпункты: «Мутвица», «Хиничев», «Селище» на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области, соответственно. Украинские власти уведомлены о решении белорусской стороны.
— Информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам, — констатировали в ГПК.
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