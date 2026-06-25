Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь хочет дать украинцам упрощенный пропуск в леса и болота на границе

Беларусь намерена упростить пропуск украинцев в леса и болота на границе.

Источник: Комсомольская правда

Власти Беларуси хотят дать украинцам упрощенный пропуск в леса и болота на границе. Подробнее рассказали в Государственном пограничном комитете.

В ГПК сообщили, что на данный момент по указанию президента Беларуси Александра Лукашенко прорабатывается механизмы, чтобы позволить украинцам по многолетней традиции посещать приграничные территории, чтобы собирать грибы и ягоды в ранее установленных местах.

— Руководствуемся принципами дружбы и добрососедства и учитываем нужды простых людей, — сказали в ведомстве.

Отмечается, что своей стороны белорусские пограничники полностью готовы обеспечивать сезонный упрощенный пропуск жителей приграничья Украины на территорию республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота» в Столинском районе.

В ГПК подчеркнули, что это многолетняя практика, которая реализуется с учетом интересов жителей украинского приграничья. Для этих украинцев будут открыты для пересечения границы по упрощенно процедуре погранпункты: «Мутвица», «Хиничев», «Селище» на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области, соответственно. Украинские власти уведомлены о решении белорусской стороны.

— Информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам, — констатировали в ГПК.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Владимира Зеленского, успокоив белорусов.

К слову, Сергей Лавров назвал хамством требования Владимира Зеленского о порядке в Беларуси.

А еще мы писали, что белорусский лидер обратился к народу Словении, сказав чего хочет Минск.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше