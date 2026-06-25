В селе Мошенском Новгородской области обновили танцевальный класс

Танцевальный класс в киноконцертном центре «Уверь» села Мошенского Новгородской области обновили при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Мошенского муниципального района.
В помещении провели отделку стен и потолков, а на пол уложили специальное безопасное покрытие для занятий танцами. Также там установили зеркала, отремонтировали подсобное помещение для хранения костюмов и реквизита, полностью обновили санузел.
В танцевальном коллективе, насчитывающем более 60 воспитанников разных возрастов, занимаются участники детского ансамбля «Дива» и двух отделений для взрослых «Дива плюс». Они регулярно выступают на праздничных мероприятиях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.