Воздушные шары можно будет наблюдать над Борской поймой с 25 по 28 июня

Вечерние полеты аэростатов запланированы в Борской пойме (0+) с 25 по 28 июня. Время взлета с 19:40 до 20:10, приземление — до 21:00. Точное место старта будет определяться, исходя из фактического направления ветра, сообщается в канале SharNN в соцсетях.
«В рамках мероприятия пройдет чемпионат (0+) Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. Решение по полету открытия будет приниматься 25 июня до 16:00, исходя из фактических данных радаров. А 26 и 27 июня прогноз лучше, планируем летать», — рассказали организаторы.
Решение о взлетах будут приниматься пилотами самостоятельно в целях безопасности. Полет могут перенести, задержать или отменить.
«Зависим не только от направления и силы ветра, но и от запретных зон. Так что, строго нас не судите, если будут изменения», — уточняется в сообщении.
Напомним, что в Семеновском муниципальном округе завершился фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия», который проходил второй год подряд.