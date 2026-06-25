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В «Россельхозцентре» рассказали, как отличить кузнечика от крылатого бедствия полей

В Волгоградской области ФГБУ «Россельхозцентр» фиксирует резкий всплеск жалоб от очевидцев на массовые очаги.

В Волгоградской области ФГБУ «Россельхозцентр» фиксирует резкий всплеск жалоб от очевидцев на массовые очаги распространения саранчи. Волгоградцы фиксируют насекомых и сообщают об угрозе в надзорные органы, однако, как выяснилось, в большинстве случаев тревога местных жителей оказывается напрасной.

— Специалисты отдела защиты растений проводят обследования и отмечают: в большинстве случаев речь идёт не о саранчовых вредителях, а о массовом размножении обычных представителей местной фауны — кузнечиков и кобылок, — рассказали специалисты.

По информации экспертов, внешне эти насекомые очень похожи, однако у уничтожающей на своём пути всю растительность саранчи есть отличительные признаки. У самок яйцеклад в виде сабли, а самцы выглядят так же, но без него.

Отметим, в ходе ежедневного мониторинга «Россельхозцентр» фиксирует всплеск размножения кобылок и кузнечиков. Последние — хищники и активно передвигаются, поэтому волгоградцы часто и встречают этих насекомых. Угрозы для посевов они не представляют.

Фото из архива ИА «Высота 102».