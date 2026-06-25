Дети из Татарстана, вывезенные из Крыма, размещены в Анапе

Ребята, отдыхавшие в «Артеке», Форосе и Алуште, были перемещены в Анапу (Краснодарский край). По пути им организовали остановки для отдыха и питания. По словам Кадырова, детей обеспечили горячим питанием и всем необходимым. Сам министр лично находится на месте, чтобы контролировать прием и размещение.