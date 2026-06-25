В Волжском ограничили скорость арендных самокатов

В местах с наиболее высоким пешеходным трафиком в городе Волжском Волгоградской области операторы сервисов по предоставлению средств индивидуальной мобильности ограничили скорость самокатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волжского.
Ранее скорость ограничивалась 25 километрами в час. Теперь на разных участках она составляет 10−15 километров в час, а при приближении к пешеходным переходам она будет снижаться до пяти-восьми.
Операторы уже произвели необходимые изменения в программах. Так, 15 километрами лимитирована скорость на территории парков «Гидростроитель», «Волжский», «Солнечный», Космопарка и сквера по улице 40 лет Победы между 25 и 31 микрорайонами. Ограничение до десяти километров в час введено на проспекте Ленина.
На 11 общественных пространствах вообще запрещена эксплуатация и размещение СИМ.
В приложениях операторы также отметили зоны запрета стоянки. Это пешеходные зоны, где обычно много людей.
В администрации Волжского пропишут нормы и требования при использовании и размещении СИМ. Документ будет рассмотрен на ближайшем задании Волжской городской думы.