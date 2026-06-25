Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волжском ограничили скорость арендных самокатов

В местах с наиболее высоким пешеходным трафиком в городе Волжском Волгоградской области операторы сервисов по предоставлению средств индивидуальной мобильности ограничили скорость самокатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волжского.

В местах с наиболее высоким пешеходным трафиком в городе Волжском Волгоградской области операторы сервисов по предоставлению средств индивидуальной мобильности ограничили скорость самокатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волжского.

Ранее скорость ограничивалась 25 километрами в час. Теперь на разных участках она составляет 10−15 километров в час, а при приближении к пешеходным переходам она будет снижаться до пяти-восьми.

Операторы уже произвели необходимые изменения в программах. Так, 15 километрами лимитирована скорость на территории парков «Гидростроитель», «Волжский», «Солнечный», Космопарка и сквера по улице 40 лет Победы между 25 и 31 микрорайонами. Ограничение до десяти километров в час введено на проспекте Ленина.

На 11 общественных пространствах вообще запрещена эксплуатация и размещение СИМ.

В приложениях операторы также отметили зоны запрета стоянки. Это пешеходные зоны, где обычно много людей.

В администрации Волжского пропишут нормы и требования при использовании и размещении СИМ. Документ будет рассмотрен на ближайшем задании Волжской городской думы.