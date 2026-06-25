В Волжском ограничили скорость арендных самокатов

Операторы уже произвели необходимые изменения в программах. Так, 15 километрами лимитирована скорость на территории парков «Гидростроитель», «Волжский», «Солнечный», Космопарка и сквера по улице 40 лет Победы между 25 и 31 микрорайонами. Ограничение до десяти километров в час введено на проспекте Ленина.