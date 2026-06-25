Калининградские учёные связали нехватку солнца с тревожностью у молодёжи

По расчётам специалистов, с сентября по март ультрафиолетовое излучение в регионе в среднем в 2,58 раза слабее, чем с апреля по август. Из-за этого большую часть учебного года естественный синтез витамина D оказывается ограничен. Признаки тревоги выявили у 37,1% участников, симптомы депрессии — у 20,1%. В группе с недостаточностью этого вещества первый показатель оказался в 2,5 раза выше второго.