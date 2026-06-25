Таиланд намерен заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

«Мы можем работать с Казахстаном в большом количестве направлений, развивая экономику и наши регионы, и на многостороннем уровне в том числе. Мы видим большой потенциал партнерства, у нас есть определенное видение, мы должны работать сообща, в контексте СВМДА и АСЕАН. Товарооборот между нашими странами растет, но мы должны приложить еще усилия, чтобы продвигаться дальше. Мы рассматриваем Казахстан как важные врата в центральноазиатский регион», — сказал глава МИД Таиланда.