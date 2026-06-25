Таиланд намерен заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев встретился с вице-премьером Таиланда, главой МИД Королевства Сихасаком Пхуангкеткео.
На встрече стороны обсуждали расширение взаимной торговли, сотрудничество в разных сферах экономики и дипломатические связи.
Также стороны подписали План мероприятий в рамках межведомственного сотрудничества МИД двух стран на 2026−2027 годы.
В 2026 году исполняется 35 лет с момента установления дипломатических отношений между странами, напомнил вице-премьер Таиланда на пресс-конференции для СМИ.
«Мы можем работать с Казахстаном в большом количестве направлений, развивая экономику и наши регионы, и на многостороннем уровне в том числе. Мы видим большой потенциал партнерства, у нас есть определенное видение, мы должны работать сообща, в контексте СВМДА и АСЕАН. Товарооборот между нашими странами растет, но мы должны приложить еще усилия, чтобы продвигаться дальше. Мы рассматриваем Казахстан как важные врата в центральноазиатский регион», — сказал глава МИД Таиланда.
Также он сообщил, что Таиланд намерен провести переговоры с Евразийской экономической комиссией и подписать соглашение о свободной торговле. Кроме этого, министр выразил надежду на поддержку Казахстана в этом вопросе.
«У нас есть большой интерес начать переговоры между Таиландом и Евразийским экономическим союзом. И я надеюсь, что Казахстан поддержит открытие диалога между Таиландом и ЕАЭС по соглашению о свободной торговле», — сказал глава тайского ведомства на пресс-конференции.
В ответ Ермек Кошербаев заявил, что Казахстан готов поддержать данную инициативу.
«Отвечу сразу, готовы (поддержать — Sputnik)», — сказал Кошербаев.
Самое главное — гуманитарные связи и дружба наших народов, подчеркнул министр.
«Каждый год более 200 тысяч казахстанских туристов посещают Таиланд. Мы хотели бы увеличить данный показатель, увеличить количество перелетов и сделать более доступными логистические пути между нашими странами», — подчеркнул он.