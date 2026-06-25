В Назарове лишенный прав за нетрезвое вождение мужчина купил поддельное удостоверение и попал под «уголовку»

С поддельными правами мужчина ездил почти год. Когда срок действия документа истек, он решил заменить его официально и пришел в то же подразделение, где хранилось его настоящее удостоверение. Сотрудник проверила сведения и задала несколько уточняющих вопросов. После этого выяснилось, что предъявленный документ является подделкой, а оригинальные права по-прежнему находятся в архиве. Когда обман раскрыли, мужчина признался, что заказал удостоверение через интернет и получил его по почте.