В Назарове лишенный прав за нетрезвое вождение мужчина купил поддельное удостоверение и попал под «уголовку»

В Назарово 29-летний мужчина предстанет перед судом за покупку и использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В 2019 году жителя Назарово лишили водительских прав за нетрезвое вождение после ДТП. Удостоверение он сдал в Госавтоинспекцию. После окончания срока лишения мужчина должен был сдать экзамен на знание правил дорожного движения, но делать этого не стал.
Спустя несколько лет он заказал в интернете водительское удостоверение на свое имя. За поддельный документ мужчина заплатил 60 тыс. рублей. Права пришли по почте и внешне совпадали с настоящими, в том числе по серии и номеру. При этом оригинальное удостоверение все это время находилось на хранении в назаровской Госавтоинспекции.
С поддельными правами мужчина ездил почти год. Когда срок действия документа истек, он решил заменить его официально и пришел в то же подразделение, где хранилось его настоящее удостоверение. Сотрудник проверила сведения и задала несколько уточняющих вопросов. После этого выяснилось, что предъявленный документ является подделкой, а оригинальные права по-прежнему находятся в архиве. Когда обман раскрыли, мужчина признался, что заказал удостоверение через интернет и получил его по почте.
Прокуратура утвердила обвинение в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права. Уголовное дело рассмотрит Назаровский городской суд.