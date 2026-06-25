Ростовского блогера оштрафовали за превышение скорости на Ferrari

В отношении 35-летнего жителя города правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч). Помимо этого, в отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а также за управление транспортным средством при заведомо отсутствии обязательного страхования) и назначен штраф в 800 ₽