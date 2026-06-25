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При ударе ВСУ по Воронежу в понедельник пострадали 62 человека

Гусев: при ударе ВСУ по Воронежу в понедельник пострадали 62 человека.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Общее число пострадавших при ударе ВСУ по Воронежу составило 68 человек, из которых погибли шесть, после атаки в больницах находится 21 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть… До сих пор медицинская помощь оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу в четырех больницах региона. Остальным пострадавшим… госпитализация не потребовалась. Им была оказана вся необходимая помощь, после чего граждан направили на амбулаторное лечение», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

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