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Наследию Царицына предрекли печальный исход в Волгограде

Здания на улице Пугачевской построены 1,5 века назад и могли бы стать туристическим объектом, но их прикрыли металлосайтингом, а в будущем могут снести.

Глава Волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников поделился размышлениями по поводу домов на улице Пугачевской в областном центре.

Здания эти построены еще во времена Царицына и могли бы стать туристическим объектом. Однако в настоящее время их прикрыли заборами из металлосайтинга, а в будущем, по мнению волгоградца, или снесут, или позволят рухнуть самим.

Местные власти признают печальное состояние домов. Так, жителям двухэтажки на улице Пугачевской, 11а, еще летом 2025 года отменили плату за капремонт — здание, возведенное в 1863 году, признали аварийным и подлежащим реконструкции. Однако сохранит ли оно свой облик — неизвестно.

Волгоградцы предлагают: по-хорошему, дома эти нужно бы расселить, привести в первозданный вид и сделать музеем. Горожане сожалеют: тяжело смотреть, как стирается эпоха… Деревянным домам на улице Пугачевской удалось пережить разрушительную Сталинградскую битву. И нельзя допустить их исчезновения в наши дни. Они могли бы стать островком притяжения туристов, считают неравнодушные жители региона.

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