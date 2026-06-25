Наследию Царицына предрекли печальный исход в Волгограде

Глава Волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников поделился размышлениями по поводу домов на улице Пугачевской в областном центре.
Здания эти построены еще во времена Царицына и могли бы стать туристическим объектом. Однако в настоящее время их прикрыли заборами из металлосайтинга, а в будущем, по мнению волгоградца, или снесут, или позволят рухнуть самим.
Местные власти признают печальное состояние домов. Так, жителям двухэтажки на улице Пугачевской, 11а, еще летом 2025 года отменили плату за капремонт — здание, возведенное в 1863 году, признали аварийным и подлежащим реконструкции. Однако сохранит ли оно свой облик — неизвестно.
Волгоградцы предлагают: по-хорошему, дома эти нужно бы расселить, привести в первозданный вид и сделать музеем. Горожане сожалеют: тяжело смотреть, как стирается эпоха… Деревянным домам на улице Пугачевской удалось пережить разрушительную Сталинградскую битву. И нельзя допустить их исчезновения в наши дни. Они могли бы стать островком притяжения туристов, считают неравнодушные жители региона.
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