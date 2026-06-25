До шести выросло количество погибших при ракетной атаке на Воронеж 22 июня

Самые серьезные разрушения были зафиксированы на промышленном предприятии, где произошел пожар. Его потушили только к вечеру. Известно как минимум о существенном повреждении верхних этажей здания. Кроме того, разрушения получили десять многоквартирных домов и шесть частных, а также, по уточненным данным горадминистрации, около 100 машин. Для оперативного устранения последствий атаки в границах нескольких улиц Железнодорожного района был введен режим ЧС.