С начала года в Калининградской области израсходовали 60% запасов вакцины от клещевого энцефалита

Сергей Дмитриев также рассказал, какова ситуация с вакциной от ветряной оспы и других заболеваний, в том числе для детей: «Вакцинация проводится по эпидпоказаниям. Вакцина также имеется в медицинских организациях и на складе. По другим наименованиям — в зависимости от возраста. Для детей вся вакцина есть в наличии».