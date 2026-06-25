В Крыму сокращают число поездов «Таврия» до семи в сутки

В Крыму сокращают количество пассажирских поездов «Таврия».
Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперативный штаб принял решение оставить в суточном графике только семь составов. Все они будут курсировать до станции Керчь-Южная и обратно.
В перечень сохраняемых поездов вошли: №⅞ Санкт-Петербург — Севастополь; № 27/28 Москва — Симферополь; № 91/92 Москва — Севастополь; № 315/316 Адлер — Симферополь; № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (с прицепной секцией № 409/410 Псков — Чудово); № 453/454 Москва — Симферополь; № 17/18 и № 167/168 Москва — Симферополь.
Остальные поезда, работавшие в текущем сезоне, планируют поэтапно отменить в ближайшие 14 дней. Под отмену попал, в частности, поезд № 75/76 Омск — Симферополь. Последний рейс из Омска состоится 8 июля, из Керчи — 5 июля. Актуальное расписание будет опубликовано на сайте перевозчика, сообщает Южный Федеральный.