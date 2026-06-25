В селе Воронежское-2 Хабаровского края прошла акция «Вода России»

Акция «Вода России» прошла при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие» в селе Воронежское-2 Хабаровского края. Об этом сообщили в администрации Хабаровского муниципального района.
В мероприятии приняли участие специалисты районной администрации и Мичуринского сельского поселения, представители добровольного общественного движения «Дальневосточное содружество “Наследие”» и учащиеся Хабаровского автомеханического колледжа. Они работали по береговой линии реки Амур, собирали пластиковые бутылки, пакеты, стекло, металлические предметы и другие отходы, которые могли нанести вред экосистеме водоема и окружающей среде в целом. В результате было очищено 300 м берега.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.