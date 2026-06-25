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Страшные подробности гибели семьи из-за атаки БПЛА раскрыли в Нижнем

Огонь практически полностью уничтожил дом, надворные постройки и два автомобиля.

В Кстовском районе Нижегородской области 24 июня в результате атаки БПЛА погибла семейная пара — их дом полностью сгорел. Ударная волна повредила соседние коттеджи: в них выбило окна и разрушило крыши. Об этом сообщили в NN.RU.

В тот день силы ПВО сбили в регионе свыше 20 беспилотников. В итоге два человека погибли, ещё двое попали в больницу.

Очевидцы рассказали, что проснулись около пяти утра из‑за шума дронов и работы ПВО. Жители увидели охваченный огнём дом и попытались вызвать спасателей.

Огонь практически полностью уничтожил дом, надворные постройки и два автомобиля. Погибшие — бухгалтер из Нижнего Новгорода и владелец бетоновоза. У них осталась взрослая беременная дочь. Соседи характеризуют семью как доброжелательную и отзывчивую.

Ранее СК начал расследование гибели двух человек при атаке БПЛА в Нижегородской области.

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