Страшные подробности гибели семьи из-за атаки БПЛА раскрыли в Нижнем

В Кстовском районе Нижегородской области 24 июня в результате атаки БПЛА погибла семейная пара — их дом полностью сгорел. Ударная волна повредила соседние коттеджи: в них выбило окна и разрушило крыши. Об этом сообщили в NN.RU.
В тот день силы ПВО сбили в регионе свыше 20 беспилотников. В итоге два человека погибли, ещё двое попали в больницу.
Очевидцы рассказали, что проснулись около пяти утра из‑за шума дронов и работы ПВО. Жители увидели охваченный огнём дом и попытались вызвать спасателей.
Огонь практически полностью уничтожил дом, надворные постройки и два автомобиля. Погибшие — бухгалтер из Нижнего Новгорода и владелец бетоновоза. У них осталась взрослая беременная дочь. Соседи характеризуют семью как доброжелательную и отзывчивую.
Ранее СК начал расследование гибели двух человек при атаке БПЛА в Нижегородской области.