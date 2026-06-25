В Советске с детсада взыскали полмиллиона рублей компенсации за травмы воспитанницы

Установлено, что 13 августа 2025 года в 8 часов 20 минут малолетняя воспитанница сада во время прогулки на улице отодвинула защитную решетку с технического углубления цокольного этажа здания и упала вниз с двухметровой высоты. В результате девочка получила черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, ушиб головного мозга, перелом руки, множественные ссадины и кровоподтеки. Истец указал, что случившееся произошло из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей администрацией детского сада.