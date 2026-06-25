В Советске с детсада взыскали полмиллиона рублей компенсации за травмы воспитанницы

Советский городской суд взыскал с детского сада компенсацию за травму, полученную ребенком во время прогулки. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Установлено, что 13 августа 2025 года в 8 часов 20 минут малолетняя воспитанница сада во время прогулки на улице отодвинула защитную решетку с технического углубления цокольного этажа здания и упала вниз с двухметровой высоты. В результате девочка получила черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, ушиб головного мозга, перелом руки, множественные ссадины и кровоподтеки. Истец указал, что случившееся произошло из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей администрацией детского сада.
«Поскольку вред здоровью малолетней причинён во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность и надзор за воспитанниками, в результате принятия образовательной организацией недостаточных мер для создания безопасных условий пребывания воспитанников на территории данной организации, она несёт ответственность перед несовершеннолетней за вред, причинённый в результате полученных травм», — отметили в суде.
Советский суд постановил взыскать с детского сада в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.
Напомним, что 23 июня пресс-служба регионального СК сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении воспитателя данного детсада. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).