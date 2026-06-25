Три машины столкнулись на трассе под Волгоградом, есть пострадавший

Инцидент произошел около 19:05 на 128-м километре автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинск-Луганск». По предварительным данным, 36-летний водитель, находившийся за рулем грузового автомобиля MAN, не смог сохранить необходимую безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. Это привело к тому, что он врезался в другой грузовик MAN, который ехал с полуприцепом «Шмитц».