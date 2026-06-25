Кто из работодателей Волгоградской области будет на ярмарке труда 26 июня?

«Номинация “Второй страт” предусмотрена для людей, возвращающихся к работе после длительного перерыва, и нацелена на их поддержку. Номинация не привязана к конкретной профессии, её цель не просто выявить лучшего, но и выстроить систему наставничества, продемонстрировать работодателям возможности ветеранов СВО. В конкурсе примут участие 7 ветеранов по профессиям “токарь”, “слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования”, “специалист по работе с молодёжью”, “осмотрщик гидротехнических сооружений” и других. Конкурс пройдёт в три этапа», — рассказала зам. председателя областного комитета по труду и занятости Анна Якушенко.