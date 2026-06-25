Кто из работодателей Волгоградской области будет на ярмарке труда 26 июня?

Промышленность, ТЭК, здравоохранение и банки представят вакансии.
26 июня в Волгоградской области пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.
Его проведут на площадках центров занятости во всех муниципалитетах области. В музее «Россия — Моя история» в Волгограде ярмарка пройдёт с 10:00 до 14:00. Для жителей отдалённых районов организуют собеседования с работодателями в режиме онлайн.
Жители получат предложения от ведущих работодателей региона, смогут проконсультироваться по вопросам переобучения и карьерного роста. Волгоградцев также ждут тренинги, мастер-классы и профориентационные мероприятия. Особое внимание организаторы уделят молодёжи, выпускникам школ, колледжей и вузов.
«На ярмарке будут представлены самые крупные работодатели Волгоградской области всех отраслей экономики: промышленность, ТЭК, бюджетная сфера, правоохранительные органы, система здравоохранения, — сообщил председатель областного комитета по труду и занятости Дмитрий Локтионов. — Будет интересная программа от представителя банковской сферы. В этом году делаем акцент на профориентацию, долгосрочное формирование кадрового резерва».
В рамках события пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Он будет посвящён ветеранам СВО, которые покажут, насколько успешно они адаптируются к мирному труду.
«Номинация “Второй страт” предусмотрена для людей, возвращающихся к работе после длительного перерыва, и нацелена на их поддержку. Номинация не привязана к конкретной профессии, её цель не просто выявить лучшего, но и выстроить систему наставничества, продемонстрировать работодателям возможности ветеранов СВО. В конкурсе примут участие 7 ветеранов по профессиям “токарь”, “слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования”, “специалист по работе с молодёжью”, “осмотрщик гидротехнических сооружений” и других. Конкурс пройдёт в три этапа», — рассказала зам. председателя областного комитета по труду и занятости Анна Якушенко.
Участников СВО проконсультируют по различным вопросам.