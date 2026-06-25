Суд удовлетворил иск прокуратуры Прикамья о прекращении полномочий депутата заксобрания

Господин Малых также отметил, что его позицию поддержало и законодательное собрание края. «Но суд фактически лишил меня права на защиту, поскольку отклонил все мои ходатайства, в том числе и о приобщении документов из ФНС, у которой к моей деятельности никаких претензий не было». Господин Малых считает также, что суд своим решением не мог прекратить его полномочия. «Это компетенция Законодательного собрания Пермского края, которое оснований для такого шага не увидело», — сказал он. Решение первой инстанции Игорь Малых намерен обжаловать в апелляции.