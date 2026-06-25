Спасатели завершили поисковые работы на месте удара ВСУ в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Поисковые работы на предприятии в Воронеже, по которому ударили ВСУ в понедельник, завершены, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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