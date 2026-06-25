Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели завершили поисковые работы на месте удара ВСУ в Воронеже

Поисковые работы на месте удара ВСУ по Воронежу в понедельник завершены.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Поисковые работы на предприятии в Воронеже, по которому ударили ВСУ в понедельник, завершены, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше