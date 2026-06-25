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В Воронеже найдена шестая погибшая после ракетной атаки ВСУ 22 июня

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о завершении поисковых работ на месте украинской ракетной атаки, произошедшей 22 июня.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о завершении поисковых работ на месте украинской ракетной атаки, произошедшей 22 июня.

Всего от удара ВСУ 22 июня пострадали 68 человек, шесть из которых погибли. Последняя пропавшая без вести обнаружена мертвой под завалами. В четырех воронежских больницах продолжают лечение 21 пострадавший. Остальным (в том числе двум детям) медицинская помощь оказывается амбулаторно.

Воронежские власти начали выплату компенсаций родственникам погибших. Параллельно формируются списки раненых, которые также получат финансовую поддержку.

Глава региона поблагодарил воронежцев, не растерявшихся в сложной ситуации, и специальные службы, которые незамедлительно прибыли на место ЧП. Благодаря своевременному оказанию помощи удалось спасти жизни большого числа горожан.

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