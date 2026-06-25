В Воронеже найдена шестая погибшая после ракетной атаки ВСУ 22 июня

Всего от удара ВСУ 22 июня пострадали 68 человек, шесть из которых погибли. Последняя пропавшая без вести обнаружена мертвой под завалами. В четырех воронежских больницах продолжают лечение 21 пострадавший. Остальным (в том числе двум детям) медицинская помощь оказывается амбулаторно.