Жителям Богородска вернули холодную воду спустя почти неделю

У жителей Богородского округа появилась вода спустя почти неделю. Ремонтные работы в райцентре на Заводской улице завершены, рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
19 июня администрация округа сообщила о технологическом нарушении на сетях холодного водоснабжения на улице Данилова. Начались ремонтные работы. Кроме того, на участке по улице Данилова перекрыли дорогу. Тогда местные жители начали жаловаться, что проблемы с водой существуют уже очень давно.
«С ноября без воды. То лед, то аварии, то жара», — возмутилась Ольга.
«Зимой и летом напор слабый, особенно летом на улице Маяковского, а зимой постоянно аварии. Господи, когда уже наладится все с водой», — добавила Татьяна.
На следующий день, 20 июня, стало известно, что подрядчик повредил водопровод во время капремонта сетей. Воды не было повсеместно. 22 июня работы все еще велись, жителям организовали подвоз питьевой воды.
Водоснабжение планировалось восстановить 24 июня, однако специалисты снова зафиксировали неисправность водопровода. Несмотря на то, что сейчас она устранена, местные жители до сих пор сообщают об отсутствии воды в домах.
Власти добавили, что уже разработана проектно-сметная документация стоимостью 9,1 млн рублей для строительства двух веток водовода от Хабарского до Богородска. Это должно наладить ситуацию с водоснабжением.