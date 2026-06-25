Предпринимателям Камчатки помогут с продвижением бренда

Воспользоваться услугами могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Камчатки, в том числе социальные предприятия и участники территориальных кластеров. Они могут получить помощь в печати полиграфической продукции, разработке одностраничного сайта, настройке рекламы, фотосъемке, создании видеоконтента, размещении рекламы на телевидении или радио, разработке логотипа и многом другом. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.