Предпринимателям Камчатки помогут с продвижением бренда

Прием заявок на получение услуг центра «Мой бизнес» начался в Камчатском крае. Поддержку окажут по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» региона.
Воспользоваться услугами могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Камчатки, в том числе социальные предприятия и участники территориальных кластеров. Они могут получить помощь в печати полиграфической продукции, разработке одностраничного сайта, настройке рекламы, фотосъемке, создании видеоконтента, размещении рекламы на телевидении или радио, разработке логотипа и многом другом. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
«Мера поддержки направлена на помощь в развитии и продвижении бизнеса Камчатки. Услуги оказываются на условиях софинансирования: 30% оплатит предприниматель, а остальные 70% возместит центр “Мой бизнес”», — рассказала заместитель директора Камчатского центра поддержки предпринимательства Ксения Тюрина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.