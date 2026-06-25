Новые полномочия появятся у маслихатов

Предусматривается передача отдельных полномочий местных исполнительных органов в сфере дошкольного и среднего образования с областного уровня на уровень районов и городов областного значения. В связи с этим в Бюджетный кодекс вносятся изменения, предусматривающие перераспределение соответствующих расходов на дошкольное и среднее образование с областного уровня на районный уровень и уровень городов областного значения.