Двое несовершеннолетних пострадали при ударе ВСУ по Воронежу

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Двум несовершеннолетним потребовалась помощь после удара ВСУ по Воронежу в понедельник, сейчас они лечатся амбулаторно, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Остальным пострадавшим (в том числе двум несовершеннолетним) госпитализация не потребовалась. Им была оказана вся необходимая помощь, после чего граждан направили на амбулаторное лечение», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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