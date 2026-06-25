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Ущерб от браконьерства в Ростовской области превысил 12 млн рублей

204 уголовных и 226 административных дел в отношении браконьеров завели в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На рыбохозяйственном совете в Ростовской области подвели итоги операции «Путина-2026». Выявленный ущерб от браконьерства за два месяца рейдов и проверок превысил 12 млн рублей (в 2025 году за такой же период было 13,7 млн рублей).

Напомним, двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб проводили с 1 апреля по 31 мая. Сотрудники разных ведомств вели усиленную работу по выявлению нарушителей и пресечению незаконного оборота водных биоресурсов.

В этом году в рамках «Путины» по фактам нарушений завели 204 уголовных и 226 административных дел. Дополнительно изъяли 212 ставных сетей и почти 11 тысяч орудий лова. Всю найденную в сетях рыбу, в том числе особо ценную, выпустили в водоемы.

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