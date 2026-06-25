Ущерб от браконьерства в Ростовской области превысил 12 млн рублей

В этом году в рамках «Путины» по фактам нарушений завели 204 уголовных и 226 административных дел. Дополнительно изъяли 212 ставных сетей и почти 11 тысяч орудий лова. Всю найденную в сетях рыбу, в том числе особо ценную, выпустили в водоемы.