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В Волгограде, Новоаннинском и Новониколаевском откроют мобильные офисы ФНС

В Волгоградской области в июле продолжат работу мобильные офисы налоговой службы. По информации Управления.

В Волгоградской области в июле продолжат работу мобильные офисы налоговой службы. По информации Управления ФНС России региона, в период с 9 по 14 июля специалисты проконсультируют жителей Волгограда, Новоаннинского и рабочего поселка Новониколаевский.

Напомним, мобильные офисы — это удобная форма взаимодействия с налогоплательщиками, которая дает возможность жителям отдаленных населенных пунктов без личного посещения инспекции получить ответы на интересующие их вопросы по налогообложению.

— Участие в данных мероприятиях позволит гражданам без личного посещения инспекции получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, — уточняют специалисты.

Также сотрудники инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В ближайшее время мобильные офисы будут работать:

Волгоград:

9 июля — с 09−00 до 11−00 — на базе МФЦ Дзержинского района (пр. им. Жукова, 125),

10 июля — с 14−30 до 16−30 — на базе МФЦ Красноармейского района (ул. Брестская, 19а).

Новоаннинский:

14 июля с 10−00 до 12−00 — на базе отдела МФЦ Новоаннинского района (пер. Казачки Анны, 4),

р.п. Новониколаевский:

14 июля — с 14−00 до 16−00 — на базе МФЦ Новониколаевского района (п. ГЭС, 3).

Фото: ФНС России.

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