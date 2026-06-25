Председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Проскурнин посетил встречу «Детей войны»

«Вы все герои. Сегодня забывается, что тогда на заводах работали по 12 часов без выходных, в том числе и дети. Хочу пожелать мирного неба над головой, чтобы будущее поколение жило мирно. Самое главное — чтобы не было войны», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин.