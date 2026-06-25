Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Проскурнин посетил встречу «Детей войны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Городской Совет ветеранов в Железногорске организовал чаепитие для детей — участников Великой Отечественной войны. На столах горели свечи.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Городской Совет ветеранов в Железногорске организовал чаепитие для детей — участников Великой Отечественной войны. На столах горели свечи.

Собравшиеся почтили минутой молчания память 25 миллионов соотечественников, погибших в годы войны.

«Вы все герои. Сегодня забывается, что тогда на заводах работали по 12 часов без выходных, в том числе и дети. Хочу пожелать мирного неба над головой, чтобы будущее поколение жило мирно. Самое главное — чтобы не было войны», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин.

«Вы вместе с тружениками тыла восстанавливали разрушенное хозяйство, ковали ядерный щит страны, поднимали экономику. Вы нам подарили такой прекрасный город. Мирного неба над головой», — сказала председатель Совета ветеранов Людмила Булавчук.

Встреча прошла на средства гранта, который выиграл Совет ветеранов. Также готовятся другие памятные мероприятия.