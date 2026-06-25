Председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Проскурнин посетил встречу «Детей войны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Городской Совет ветеранов в Железногорске организовал чаепитие для детей — участников Великой Отечественной войны. На столах горели свечи.
Собравшиеся почтили минутой молчания память 25 миллионов соотечественников, погибших в годы войны.
«Вы все герои. Сегодня забывается, что тогда на заводах работали по 12 часов без выходных, в том числе и дети. Хочу пожелать мирного неба над головой, чтобы будущее поколение жило мирно. Самое главное — чтобы не было войны», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин.
«Вы вместе с тружениками тыла восстанавливали разрушенное хозяйство, ковали ядерный щит страны, поднимали экономику. Вы нам подарили такой прекрасный город. Мирного неба над головой», — сказала председатель Совета ветеранов Людмила Булавчук.
Встреча прошла на средства гранта, который выиграл Совет ветеранов. Также готовятся другие памятные мероприятия.