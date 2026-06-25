Конкурсную программу юбилейного «Горький fest» объявили в Нижнем Новгороде

Юбилейный десятый фестиваль «Горький fest» (16+) пройдёт в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. Конкурсная программа была представлена 24 июня: из 550 поступивших заявок организаторы отобрали 36 картин — 8 полнометражных, 10 короткометражных, 14 игровых и 4 документальных фильма. Об этом рассказали организаторы.
Главная идея фестиваля в этом году — переосмысление прошлого и путешествие сквозь время. Открывать киносмотр будет вторая часть ленты «На деревню дедушке» (6+) Владимира Котта.
В числе участников — дебютные работы режиссёров Георгия Сазанова («Блог», 12+), Артёма Тумакова («А как правильно», 16+) и Софьи Чигировой («Мон», 16+), а также картины Светланы Самошиной («Трудные папы», 12+) и Даниила Меркулова («Лето будет общим», 12+). В коротком метре и документалистике зрители увидят работы Виталия Суслина, Светы Владимировой, Ильи Хотиненко, Алексея Федорченко и других авторов.
В состав жюри фестиваля вошли режиссёр Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев. Программный директор Андрей Апостолов отметил, что список фильмов может измениться — некоторые ленты ещё не получили прокатные удостоверения.
Ранее две киноленты планируют снимать в Нижнем Новгороде летом 2026 года.