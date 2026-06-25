Конкурсную программу юбилейного «Горький fest» объявили в Нижнем Новгороде

В числе участников — дебютные работы режиссёров Георгия Сазанова («Блог», 12+), Артёма Тумакова («А как правильно», 16+) и Софьи Чигировой («Мон», 16+), а также картины Светланы Самошиной («Трудные папы», 12+) и Даниила Меркулова («Лето будет общим», 12+). В коротком метре и документалистике зрители увидят работы Виталия Суслина, Светы Владимировой, Ильи Хотиненко, Алексея Федорченко и других авторов.