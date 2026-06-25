Ученые объяснили происхождение необычных серебристых облаков на границе космоса

Любопытно, что метан считается парниковым газом, так как он у поверхности Земли задерживает тепло, но в верхних слоях атмосферы этот газ помогает тепловому излучению быстрее уходить в космическое пространство и тем самым охлаждает воздух. И таким образом, не только является источником влаги и ледяных кристаллов, но и создает необходимый для их появления холод.