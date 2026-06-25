Любовь к небу: в Нижегородской области стартует очередной чемпионат по воздухоплаванию

«Воздухоплавание — одно из самых безопасных занятий в мире, — парирует Зименко. — Вы спросите у наших любителей кататься на яхтах — у них каждый год тонет по 5−6 человек, только спортсменов. А у нас за 30 лет ни один пассажир не пострадал. Хотя многие считают, что воздушные шары — это экстрим».