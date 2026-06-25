Любовь к небу: в Нижегородской области стартует очередной чемпионат по воздухоплаванию

Чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту стартует 25 июня (0+). Об этом сообщают организаторы.
Запланировано несколько коммерческих и спортивных полетов.
«Взлеты и полеты планируются в Борской пойме. Время взлета — с 19:40 до 20:10, приземление — до 21:00. Точное место старта определяется исходя из фактического направления ветра. Места в городе, откуда будет видно аэростаты, мы назовем до 16:00 в группе ВК», — рассказал глава Ассоциации воздухоплавания Нижегородской области Георгий Зименко.
По его словам, для того, чтобы чемпионат состоялся, нужно выполнить как минимум два спортивных полета и три спортивных задания. Причем спортивные задания — самые разнообразные.
«Бывает цель, заявленная судьей, и цель, заявленная пилотом. Цель виртуальная или визуальная. Задания делятся как бы на две категории. Первая — когда мы укладываем что-то на земле. Вторая — когда мы даем точку, куда надо прилететь», — рассказал Георгий Зименко корреспонденту ИА «Время Н».
Одно из самых зрелищных заданий называется «Заяц и собаки». Первый аэростат («заяц») несет с собой крест. Когда «заяц» приземляется, он раскладывает крест в определенной точке. Остальные аэростаты («собаки») должны туда прилететь и кинуть специальный маркер в этот крест.
Чемпионат области по воздухоплаванию проводится ежегодно. Соревнуются 10 нижегородских пилотов, которые имеют разрешение на полеты. Половина из них профессионально занимаются воздухоплаванием. Для других полеты на воздушных шарах — хобби. У них есть основная профессия: кто-то является предпринимателем, кто-то работает в электросетях, кто-то трудится слесарем. Всех объединяет любовь к небу.
Воздушные шары могут стоить от четыре до восьми миллионов рублей. Цена зависит от объема аэростата, производителя, комплектации и летных характеристик. Отечественные производители на этом рынке присутствуют. Нижегородские пилоты летают не на собственных аэростатах, а на арендованных у воздухоплавательного клуба, владельцем которого и является Георгий Зименко.
«Я организовал клуб 15 лет назад, — рассказал он. — Все эти годы я его развиваю и вкладываю в него все заработанные средства».
Единственный источник заработка — коммерческие полеты. Кто-то считает, что у Зименко они очень дорогие. Например, час полета на воздушном шаре семьи из четырех человек стоит 15 тысяч рублей. Для сравнения: на турецком курорте Каппадокия, которые считается мировым центром туристического воздухоплавания, за полет семьи из четырех человек возьмут 1000 евро, то есть более 80 тысяч рублей.
«А дальше — вопрос рентабельности, — объясняет Георгий. — Турция летает 365 дней, мы летаем три месяца в году. За три месяца мы должны обеспечить себя на весь год. Если кто-то считает, что я дорого продаю полеты, они могут заняться воздухоплаванием, продавать дешевле, сорвать куш и показать мне мастер-класс».
Некоторые люди боятся летать на воздушных шарах.
«Воздухоплавание — одно из самых безопасных занятий в мире, — парирует Зименко. — Вы спросите у наших любителей кататься на яхтах — у них каждый год тонет по 5−6 человек, только спортсменов. А у нас за 30 лет ни один пассажир не пострадал. Хотя многие считают, что воздушные шары — это экстрим».
Следующее масштабное воздухоплавательное мероприятие в Нижнем Новгороде намечено на август. «Приволжская фиеста» традиционно проводится на День города. (0+).
«У нас есть разрешения от всех необходимых объединений, от администрации города и ФСБ. Соответственно, мы готовимся, настраиваемся, ищем. Понятно, что в условиях, когда в городе периодически включается план “Ковер”, добиться разрешения на полеты не всегда возможно», — сказал воздухоплаватель.
По его словам, глобальные ограничения в воздушном пространстве России хотели вводить с 1 июня 2026 года. Но с 17 июня ограничения ввели только в части Московской области.
«Нижегородской области они не коснулись. Поэтому мы продолжаем летать. Как по мне, так каждому, кто проводит воздухоплавательные мероприятия в такое сложное время, надо памятники ставить. Столько ограничений, столько сложностей, столько всяких непонятных ситуаций…» — заключил Георгий Зименко.