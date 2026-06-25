В Магадане установят 4 современных теплых остановочных павильона

Четыре современных теплых остановочных павильона установят в Магадане в этом году, что отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
«Эти остановки — часть серии NEXT, которая уже давно зарекомендовала себя по всей России. Их выбирают за лаконичный дизайн и надежность: такие модули стоят в суровых условиях от Сибири до Крайнего Севера и служат десятилетиями», — отметили в управлении.
Павильоны состоят из двойных стеклопакетов, которые защищают от ветра и холода. Внутри есть скамейки, а на входе — пандус для маломобильных жителей. Установить их планируется около строящегося роддома на улице Октябрьской, в микрорайоне Гороховое поле, на автовокзале и возле Северо-Восточного государственного университета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.