В Магадане установят 4 современных теплых остановочных павильона

«Эти остановки — часть серии NEXT, которая уже давно зарекомендовала себя по всей России. Их выбирают за лаконичный дизайн и надежность: такие модули стоят в суровых условиях от Сибири до Крайнего Севера и служат десятилетиями», — отметили в управлении.