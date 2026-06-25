Синоптик рассказал, какая погода будет во время «Алых парусов» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Комфортная погода с температурой до 20 градусов тепла ожидается в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, когда состоится праздник выпускников «Алые паруса», сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
«Сейчас, наверное, самое интересное, а что же будет на праздник “Алые паруса”… Температура воздуха на начало ночи в районе плюс 20 градусов, ночью минимальная в центре Санкт-Петербурга плюс 14−16 градусов», — написал Колесов в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что осадков не ожидается. Дневная температура, по его информации, в воскресенье составил до плюс 27 градусов.
В этом году праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига «Россия» под алыми парусами.
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.