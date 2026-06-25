В Красноярске в абрикосах и капусте из Китая нашли опасных вредителей

Специалисты Россельхознадзора проверили на складе временного хранения в Красноярске партию свежей продукции из Китая общим весом 10 тонн.
Как рассказали в управлении, в образцах, направленных в лабораторию, обнаружили сразу несколько опасных вредителей: в пекинской капусте — западного цветочного трипса, а в нектаринах и абрикосах — восточную плодожорку.
Владельцу груза выдали предписание принять меры в отношении заражённой продукции. Всю партию обработали специальными препаратами, безопасными для человека, чтобы предотвратить распространение вредителей на территории региона.
Ранее мы сообщали, что в красноярском порту нашли заражённые овощи и фрукты из Китая.