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В Красноярске в абрикосах и капусте из Китая нашли опасных вредителей

Всю партию обработали специальными препаратами.

Специалисты Россельхознадзора проверили на складе временного хранения в Красноярске партию свежей продукции из Китая общим весом 10 тонн.

Как рассказали в управлении, в образцах, направленных в лабораторию, обнаружили сразу несколько опасных вредителей: в пекинской капусте — западного цветочного трипса, а в нектаринах и абрикосах — восточную плодожорку.

Владельцу груза выдали предписание принять меры в отношении заражённой продукции. Всю партию обработали специальными препаратами, безопасными для человека, чтобы предотвратить распространение вредителей на территории региона.

Ранее мы сообщали, что в красноярском порту нашли заражённые овощи и фрукты из Китая.