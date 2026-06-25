Власти Екатеринбурга намерены разгрузить выезд на ЕКАД

Проекты разработаны для снижения нагрузки на улицы Мурзинскую, Проезжую и организации выездов на ЕКАД в соответствии с решениями генплана Екатеринбурга. Предусмотрено строительство магистральных дорог от улицы Мурзинской до ЕКАД протяженностью 5,5 км, от улицы Шефской до ЕКАД — около 8 км.