Власти Екатеринбурга намерены разгрузить выезд на ЕКАД

Три новые дороги появятся в Екатеринбурге, чтобы разгрузить выезд на ЕКАД. Об этом сообщили в мэрии города.
Новые дороги появятся на следующих территориях:
- от улицы Мурзинской до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги в направлении поселка Березит;
- от улицы Шефской до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги в направлении выезда на Режевской тракт;
- в планировочном районе Калиновском.
Проекты разработаны для снижения нагрузки на улицы Мурзинскую, Проезжую и организации выездов на ЕКАД в соответствии с решениями генплана Екатеринбурга. Предусмотрено строительство магистральных дорог от улицы Мурзинской до ЕКАД протяженностью 5,5 км, от улицы Шефской до ЕКАД — около 8 км.
ЕАН писал, что участок Екатеринбургской кольцевой дороги между Тюменским и Режевским трактами хотят открыть до сентября.
«Идет расширение участка между Тюменским и Режевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем шести полосам на участке протяженностью 2,6 км. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября», — отметили в ДИП.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, в 2026 году объем дорожного фонда региона составляет 40,5 млрд рублей. Из них 6,1 млрд рублей привлечены из федерального бюджета.