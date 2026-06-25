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Власти Екатеринбурга намерены разгрузить выезд на ЕКАД

В Екатеринбурге построят три новые дороги.

Источник: ЕАН

Три новые дороги появятся в Екатеринбурге, чтобы разгрузить выезд на ЕКАД. Об этом сообщили в мэрии города.

Новые дороги появятся на следующих территориях:

  • от улицы Мурзинской до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги в направлении поселка Березит;
  • от улицы Шефской до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги в направлении выезда на Режевской тракт;
  • в планировочном районе Калиновском.

Проекты разработаны для снижения нагрузки на улицы Мурзинскую, Проезжую и организации выездов на ЕКАД в соответствии с решениями генплана Екатеринбурга. Предусмотрено строительство магистральных дорог от улицы Мурзинской до ЕКАД протяженностью 5,5 км, от улицы Шефской до ЕКАД — около 8 км.

ЕАН писал, что участок Екатеринбургской кольцевой дороги между Тюменским и Режевским трактами хотят открыть до сентября.

«Идет расширение участка между Тюменским и Режевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем шести полосам на участке протяженностью 2,6 км. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября», — отметили в ДИП.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, в 2026 году объем дорожного фонда региона составляет 40,5 млрд рублей. Из них 6,1 млрд рублей привлечены из федерального бюджета.