На Дону оборот интернет-торговли в 2025 году вырос на 32%

По данным Ростовстата, оборот интернет‑торговли в Ростовской области в 2025 году достиг 226,3 млрд рублей — в сопоставимых ценах это на 32% больше показателя предыдущего года. Доля онлайн‑продаж в общем объёме розничной торговли составила 11,1%. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.
Среди ключевых факторов роста — изменение потребительских привычек: тренд на онлайн‑покупки, закрепившийся после пандемии, в 2025 году усилился за счёт притока пользователей старшего возраста. Дополнительно рынок поддерживают развитие маркетплейсов, расширение сети пунктов выдачи заказов (в том числе в малых городах и сельской местности), а также сотрудничество площадок с местными производителями — в частности, с фермерами и ремесленниками.