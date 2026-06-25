На Дону оборот интернет-торговли в 2025 году вырос на 32%

Среди ключевых факторов роста — изменение потребительских привычек: тренд на онлайн‑покупки, закрепившийся после пандемии, в 2025 году усилился за счёт притока пользователей старшего возраста. Дополнительно рынок поддерживают развитие маркетплейсов, расширение сети пунктов выдачи заказов (в том числе в малых городах и сельской местности), а также сотрудничество площадок с местными производителями — в частности, с фермерами и ремесленниками.