Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области утром 25 июня

На территории Нижегородской области отменили режим опасности по БПЛА. Соответствующее СМС-оповещение жители региона получили утром 25 июня.
Угроза атаки ВСУ существовала с двух часов ночи. Около 10:00 режим перестал действовать. Граждан просят не приближаться к обломкам БПЛА при их обнаружении.
Напомним, что в ночь на 25 июня Нижегородская область подверглась массированному удару ВСУ: было сбито больше 20 беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось.
Ранее мы писали, что глава Приокского района Михаил Шатилов выразил соболезнования родным погибших при атаке БПЛА.
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