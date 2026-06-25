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Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области утром 25 июня

Жителей просят не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении.

Источник: Живем в Нижнем

На территории Нижегородской области отменили режим опасности по БПЛА. Соответствующее СМС-оповещение жители региона получили утром 25 июня.

Угроза атаки ВСУ существовала с двух часов ночи. Около 10:00 режим перестал действовать. Граждан просят не приближаться к обломкам БПЛА при их обнаружении.

Напомним, что в ночь на 25 июня Нижегородская область подверглась массированному удару ВСУ: было сбито больше 20 беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось.

Ранее мы писали, что глава Приокского района Михаил Шатилов выразил соболезнования родным погибших при атаке БПЛА.

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