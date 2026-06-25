Зловред под видом сервиса топлива распространяется в интернете

Приложение распространяется через ресурсы, использующие тему доступности топлива. Пользователям обещают карту заправок, поиск топлива и планирование маршрутов. После установки программа запрашивает доступ к геолокации и файлам устройства, включая документы, фото и видео. Эксперты отмечают, что такие приложения распространяются вне официальных магазинов, в том числе в обход RuStore.