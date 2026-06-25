Зловред под видом сервиса топлива распространяется в интернете

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вредоносное Android-приложение, которое маскируется под сервис поиска топлива и собирает данные со смартфонов. По данным компании, с середины июня более тысячи пользователей пытались скачать такие APK-файлы через сторонние сайты.
Приложение распространяется через ресурсы, использующие тему доступности топлива. Пользователям обещают карту заправок, поиск топлива и планирование маршрутов. После установки программа запрашивает доступ к геолокации и файлам устройства, включая документы, фото и видео. Эксперты отмечают, что такие приложения распространяются вне официальных магазинов, в том числе в обход RuStore.
Специалисты сообщают: злоумышленники используют сценарии с фейковыми сервисами на топливную тематику, чтобы повысить доверие пользователей. Ранее фиксировались аналогичные схемы с фишинговыми сайтами, где под видом бесплатных ваучеров пытались получить доступ к платежным данным и аккаунтам.
Пользователям рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов, проверять разрешения и не устанавливать APK-файлы со сторонних ресурсов.
Ранее сообщалось, что смартфон у кровати способен повысить риск деменции.