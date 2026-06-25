Полную программу фестиваля «День молодёжи-2026» представили хабаровчанам

Возможности знакомства с культурным многообразием страны объединены уже под тематикой «Единство». Здесь гости фестиваля посетят выставку с предметами быта и национальными нарядами коренных народов, смастерят амулет или талисман из эко-кожи и натурального меха. Напомним, ранее информационное агентство приводило пример и других мастер-классов, в том числе, участники будут играть на бубнах коренных малочисленных народов севера, а также на африканских барабанах вместе с иностранными студентами.