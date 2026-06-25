Полную программу фестиваля «День молодёжи-2026» представили хабаровчанам

Фестиваль «День молодёжи-2026» развернется на хабаровской набережной 27 июня. В рамках праздника гости смогут посетить несколько тематических площадок, которые будут работать, начиная с 10 часов и вплоть до 22 часов.
Одно из пространств — «Гордость», где особое внимание будет уделено социально значимым акциям. Здесь представители «Краевой станции переливания крови» расскажут о донорстве костного мозга и проведут предварительную запись на анализ (с 10 до 12 часов). А «Юнармия» организует мастер-классы по управлению механическими танками и пилотированию дронов (с 10 до 19 часов).
В этой же зоне волонтеры будут учить желающих плести тактические браслеты, мастерить «сухие души», проводить сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Можно будет и самим примерить образ героя: надеть форму пожарного, применить углекислотный огнетушитель и пожарный ранец или научиться навыкам оказания первой помощи.
Возможности знакомства с культурным многообразием страны объединены уже под тематикой «Единство». Здесь гости фестиваля посетят выставку с предметами быта и национальными нарядами коренных народов, смастерят амулет или талисман из эко-кожи и натурального меха. Напомним, ранее информационное агентство приводило пример и других мастер-классов, в том числе, участники будут играть на бубнах коренных малочисленных народов севера, а также на африканских барабанах вместе с иностранными студентами.
— Пространство «Мечта» отразит главную идею о возможности любить, дружить, чувствовать поддержку, быть нужным, создавать и созидать. На площадке участники фестиваля смогут принять участие в особенном ритуале загадывания желаний, все мечты станут символом единства молодежных стремлений и надежд, — уточнили в комитете по делам молодежи Хабаровского края.
Гостей ждет сканер здоровья от ДВГАФК, квизы по профориентации, мастер-классы от психологов, в том числе специалисты расскажут «Как превратить мечту в цель» и раскроют тему «Расскажи мне свой сон — я расскажу твою мечту».
А свой творческий потенциал можно будет проявить на площадке «Молодость». Здесь будет работать фото-будка, стенд с информацией о проектах в сфере молодежной политики, мастер-классы по кастомизации одежды. Будет работать и «Маркет молодых», где 30 местных предпринимателей представят свои товары и услуги.
Задействована будет и главная сцена у колеса обозрения. Утро начнется с зарядки и йоги, затем эстафету подхватят ди-джеи радио. В течение дня состоятся выступления молодых вокалистов, танцевальные батлы, образовательные лекции, театрализованный концерт «Молодость России», караоке с кавер-группой и специальный проект «Я влюблен в тебя, Россия, влюблен». И уже под занавес фестиваля, в 21:00 на сцену выйдет приглашенный исполнитель — Канги, которого хабаровчане могли узнать в треках «Просто услышь меня», «Эйя», «Возьми сердце моё».
— Вход на мероприятие свободный. Для тех, что захочет получать актуальную информацию о мероприятии можно зарегистрироваться через чат-бот фестиваля в национальном мессенджере МАХ, — подытожили в ведомстве.