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Стали известны хедлайнеры Дня молодежи в Калининграде

Фестиваль стартует в 12:00 27 июня.

На Дне молодежи (0+) в Калининграде выступят Анна Романовская и Слава Марлоу. Об этом сообщила пресс-служба минкульттуризма области.

Фестиваль стартует в 12:00 27 июня в спортивном парке «Ростех Арены». Празднование пройдёт в концепции «Мечта. Гордость. Единство». Молодежь сможет встретиться с участниками спецоперации, блогерами и предпринимателями. Гостей также ждут мастер-классы, интерактивные игры, турнир по волейболу, кикер, армрестлинг и диджей-сет.

Вечером на главную сцену выйдут хедлайнеры. Анна Романовская («Розовый фламинго», «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно») выступит в 18:30, а Слава Марлоу («Ты горишь как огонь», «No problem», «Бизнес вумен», «Я в деле») — в 20:00.

На фестиваль можно пройти по предварительной регистрации.

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