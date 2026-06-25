Стали известны хедлайнеры Дня молодежи в Калининграде

На Дне молодежи (0+) в Калининграде выступят Анна Романовская и Слава Марлоу. Об этом сообщила пресс-служба минкульттуризма области.
Фестиваль стартует в 12:00 27 июня в спортивном парке «Ростех Арены». Празднование пройдёт в концепции «Мечта. Гордость. Единство». Молодежь сможет встретиться с участниками спецоперации, блогерами и предпринимателями. Гостей также ждут мастер-классы, интерактивные игры, турнир по волейболу, кикер, армрестлинг и диджей-сет.
Вечером на главную сцену выйдут хедлайнеры. Анна Романовская («Розовый фламинго», «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно») выступит в 18:30, а Слава Марлоу («Ты горишь как огонь», «No problem», «Бизнес вумен», «Я в деле») — в 20:00.
На фестиваль можно пройти по предварительной регистрации.