Скончался бессменный глава Мордовского округа Тамбовской области

Сергей Манн родился в 1961 году в поселке Мордово Тамбовской области. В 1983 году окончил Мичуринский плодоовощной институт (ныне — аграрный университет). На начальных этапах карьеры работал зоотехником Мордовского межхозяйственного предприятия. В 1992 году был избран генеральным директором ОАО «Мордовоагропромхимия». С 2010 года руководил администрацией муниципалитета.