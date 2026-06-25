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Скончался бессменный глава Мордовского округа Тамбовской области

Сегодня ночью скончался глава Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн. Ему было 65 лет. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем канале в Max, не уточняя причину смерти чиновника.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня ночью скончался глава Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн. Ему было 65 лет. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем канале в Max, не уточняя причину смерти чиновника.

«Крепкий хозяйственник, грамотный и ответственный руководитель — Сергей Манн делал очень много для развития Мордовского округа», — отметил губернатор.

Сергей Манн родился в 1961 году в поселке Мордово Тамбовской области. В 1983 году окончил Мичуринский плодоовощной институт (ныне — аграрный университет). На начальных этапах карьеры работал зоотехником Мордовского межхозяйственного предприятия. В 1992 году был избран генеральным директором ОАО «Мордовоагропромхимия». С 2010 года руководил администрацией муниципалитета.