В полиции назвали самые популярные схемы обмана детей

Также детям предлагают легкий заработок. Для этого злоумышленники могут просить использовать банковские карты или аккаунты подростка в незаконных операциях. В МВД также предупредили о фиктивных розыгрышах призов. В таких случаях пользователей перенаправляют на фишинговые ресурсы. Кроме того, анонимные кураторы через мессенджеры могут вовлекать детей и подростков в тяжкие преступления под предлогом заработка. Речь может идти о поджогах, терактах и убийствах.