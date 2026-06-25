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В полиции назвали самые популярные схемы обмана детей

В МВД России назвали самые распространенные схемы, которые мошенники используют для обмана детей и подростков.

В МВД России назвали самые распространенные схемы, которые мошенники используют для обмана детей и подростков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, преступники чаще всего пытаются получить коды авторизации под видом службы поддержки. После этого они могут получить доступ к «Госуслугам» и онлайн-банкам. Еще одна распространенная схема связана с игровыми аккаунтами. Подростков переводят на сайты-двойники, где они могут потерять доступ к профилю или передать мошенникам личные данные.

Также детям предлагают легкий заработок. Для этого злоумышленники могут просить использовать банковские карты или аккаунты подростка в незаконных операциях. В МВД также предупредили о фиктивных розыгрышах призов. В таких случаях пользователей перенаправляют на фишинговые ресурсы. Кроме того, анонимные кураторы через мессенджеры могут вовлекать детей и подростков в тяжкие преступления под предлогом заработка. Речь может идти о поджогах, терактах и убийствах.

Правоохранители напомнили, что уголовная ответственность за такие преступления наступает вне зависимости от того, действовал ли подросток под влиянием других людей.