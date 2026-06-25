Красноярск возобновил прямое авиасообщение с Геленджиком

Международный аэропорт Красноярск обслужил первый за пять лет авиарейс в Геленджик. Пресс-служба воздушной гавани уточнила, что самолеты авиакомпании NordStar будут летать на юг и обратно дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
Перед вылетом для пассажиров организовали праздничную программу. Время в пути до одного из самых популярных курортов Черноморского побережья составит около шести часов.
Добавим, что из сибирского города на юг России можно также улететь на самолетах компаний «Россия» и Nordwind (в Сочи), а также «Аэрофлот» (в Минеральные Воды).
Ранее мы писали, что в начале июня из Красноярска отправили первый рейс в Шанхай.