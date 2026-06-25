Красноярск возобновил прямое авиасообщение с Геленджиком

Международный аэропорт Красноярск обслужил первый за пять лет авиарейс в Геленджик. Пресс-служба воздушной гавани уточнила, что самолеты авиакомпании NordStar будут летать на юг и обратно дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.