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Красноярск возобновил прямое авиасообщение с Геленджиком

После пятилетнего перерыва пассажиры вновь могут без пересадок добраться до курорта.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Красноярск обслужил первый за пять лет авиарейс в Геленджик. Пресс-служба воздушной гавани уточнила, что самолеты авиакомпании NordStar будут летать на юг и обратно дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Перед вылетом для пассажиров организовали праздничную программу. Время в пути до одного из самых популярных курортов Черноморского побережья составит около шести часов.

Добавим, что из сибирского города на юг России можно также улететь на самолетах компаний «Россия» и Nordwind (в Сочи), а также «Аэрофлот» (в Минеральные Воды).

Ранее мы писали, что в начале июня из Красноярска отправили первый рейс в Шанхай.